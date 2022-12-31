Владельцам авто в Москве напомнили о бесплатных парковках с 1 по 8 января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 и по 8 января в Москве все парковки станут бесплатными. Исключением станут только парковки со шлагбаумом, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы со слов Максима Ликсутова.

Отмечается, что во время новогодних каникул люди реже выезжают на личном транспорте, поэтому дороги и парковки Москвы менее загружены.

На парковках со шлагбаумом в эти же дни будут действовать прежние тарифы.

В связи с небольшой загруженностью дорог, водителей просят не терять бдительность и быть внимательными за рулем автомобилей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в новогодние каникулы можно получить в четырех пунктах столицы. Три из них работают круглосуточно, а один только до вечера. После получения разрешения, свои автомобили можно будет забрать в любое время, потому что специальные стоянки работают в круглосуточном режиме.