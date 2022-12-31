Семьи участников СВО из Москвы получили подарки от мэра Сергея Собянина

Семьи участников СВО из Москвы получили подарки от Сергея Собянина Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Семьи участников СВО получили подарки от Сергея Собянина. Как сообщается на сайте мэра Москвы, в течение двух недель социальные работники доставляли родственникам мобилизованных и добровольцев билеты и подарки. К самым маленьким членам семей приходили Деды Морозы, которые проводили новогодние мини-представления прямо на дому.

Всего было задействовано 250 сотрудников департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Они нарядились в Дедов Морозов и поздравили ребятишек от трех до 13 лет. Также всем членам семей участников СВО вручили подарки и билеты на кремлевскую елку.

Чтобы праздник был в радость, у семей заранее узнавали, когда им удобнее принять у себя дома гостей и на какие даты дать билеты на детские новогодние представления. В подарок ребятам также вручали абонементы на катки в городские парки.

Праздничный контакт-центр для семей участников СВО продолжит работать до 8 января включительно, чтобы все родственники военнослужащих могли получить свои подарки.

Ранее KP.RU писал, что для детей участников СВО в Москве прошла «Зимняя сказка» — туристическая программа, созданная для родственников мобилизованных из регионов.