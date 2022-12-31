Для детей участников СВО проведут утренники на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве

Для детей участников СВО проведут утренники на фестивале «Путешествие в Рождество» Фото: Евгения ГУСЕВА

На фестивале «Путешествие в Рождество» для детей участников спецоперации пройдут праздничные утренники. В программе встречи со сказочными персонажами и множество активностей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новогодние утренники пройдут на семи площадках фестиваля. Там можно будет посмотреть постановки по любимым детским сказкам: «Морозко», «Снежная королева» и «Двенадцать месяцев».

Представления будут иметь интерактивную часть и юные зрители смогут например помочь Герде найти Кая, показав свою ловкость и отгадывая загадки.

Также дети смогут узнать о тяжелой судьбе героини сказки «Морозко» и настоящем Новогоднем чуде, которое с ней произошло.

Ранее KP.RU писал, что на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет около 350 кулинарных мастер-классов. Опытные повара откроют секреты своих уникальных рецептов новогодних праздничных блюд.