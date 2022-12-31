Из-за праздничных мероприятий в Москве 4 и 6-7 января перекроют ряд улиц Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что 4, 6 и 7 января проезд на некоторых улицах Москвы будет временно запрещен. Это связано с проведением праздничных мероприятий, в том числе — Рождественских богослужений в Храме Христа Спасителя.

Так, 4 января на Моховой улице в районе первого дома по Манежной площади с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00 будет закрыта для движения одна полоса. Также 6 января с 9:00 до 10:00 и с 12:00 до 12:30 будет полностью перекрыт участок Ильинки от Биржевой площади до дома номер 5 по Красной площади.

Из-за Рождественских богослужений 6 января Соймоновский проезд перекроют от Волхонки до Пречистенской набережной, а саму Волхонку — от Соймоновского проезда до Ленивки. Ограничения будут действовать для личных автомобилей с 18:00 до 20:00. Затем данные участки будут полностью закрыты для проезда до 03:00 7 января.

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