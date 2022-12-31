Уже 100 рейсов отменили или задержали в аэропортах москвы 31 декабря 2022 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили или задержали уже 100 рейсов. Такие данные можно найти на портале сервиса Яндекс.Расписание.
По данным на 12:55 31 декабря 2022 года в аэропорту Шереметьево отменено 66 рейсов, а еще семь рейсов задержаны на какое-то время.
В Домодедово отменили всего один рейс, но при это 15 рейсов пришлось временно задержать.
Более простая ситуация наблюдается в аэропорту Внуково. Там пришлось отменить четыре рейса, а задержали на данный момент всего семь.
В аэропорту Жуковский все работает в штатном режиме и никаких отмен или задержек рейсов на данный момент не наблюдается.
Ранее KP.RU писал, что по данным на утро 30 декабря задержали или отменили около 40 рейсов в московских аэропортах. Некоторые из них задерживали по причине обработки воздушных кораблей противообледенительной жидкостью.