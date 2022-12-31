Спать пораньше: детский врач рассказала когда стоит укладывать детей в новогоднюю ночь Фото: Иван ПРОХОРОВ

Москвичам рассказали о том, когда стоит укладывать детей спать в новогоднюю ночь. Такие советы дала Главный врач детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Антонина Чубарова в Telegram-канале Депздрава Москвы.

Врач советует не откладывать поздравление и вручение детям подарков под бой курантов, а сделать это заранее вечером. Длительное ожидание может привести к переутомлению, и ребенок начнет капризничать за столом.

Детям дошкольного возраста не стоит отклоняться от привычного режима дня, а школьникам младших классов можно задержать отход ко сну на полтора часа, но делать это не желательно.

Подросткам можно лечь спать после полуночи, но сильно поздно этого делать не стоит, потому что может нарушиться режим.

Ранее KP.RU писал, что москвичам советуют послеобеденный сон на 30-40 минут, чтобы встретить Новый год в отличном настроении и бодрости.