Архитектурно-художественная подсветку зданий Москвы в новогоднюю ночь оставят до утра

Подсветку зданий и мостов Москвы перевели на праздничный режим до 8 января Фото: Городское хозяйство Москвы

Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов Москвы будет включена всю новогоднюю ночь. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Подсветку зданий и мостов Москвы перевели на праздничный режим до 8 января включительно. Традиционно в новогоднюю ночь и на Рождество ее оставят работать до утра. Отмечается, что при праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни не используются.

При этом, в подсветке и световых конструкциях используют специальные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, светят более ярко и могут работать в любую погоду.

В обычные дни в столице архитектурно-художественная подсветка начинает работать одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, в 23:00 перестают подсвечивать жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи отключают освещение вестибюлей станций метро, а в 3 часа ночи — мосты в центре города.

Ранее KP.RU рассказывал, где в столице установлены световые фигуры и инсталляции.