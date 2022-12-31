В Москве за сутки коронавирус выявили у 1283 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 1283 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 300 403 граждан. Информация об этом размещена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа у 126 инфицированных ухудшилось самочувствие. Всех их доставили в больницу, где в настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у 14 человек.

За тот же период 1420 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета. С начала пандемии болезнь победили 3 105 930 человек. Еще 47 477 пациентов справиться с ковидом не смогли.

Ранее KP.RU писал, что по заявлению специалистов, коронавирус стал из абсолютно непрогнозируемого управляемым. Исследователи наблюдают трансформацию вируса в более легкие формы и его движение к полному вырождению. Снижение угрозы коронавируса замечается повсеместно.