Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 11:59

Роман Вильфанд: в новогоднюю ночь Москву ожидают морось и мокрый снег

Первый день нового года встретит москвичей «ноябрьским характером»
Роман ПОЛОСИКОВ
Роман Вильфанд: в новогоднюю ночь Москву ожидают морось и мокрый снег

Роман Вильфанд: в новогоднюю ночь Москву ожидают морось и мокрый снег

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Погода в Москве в новогоднюю ночь будет преимущественно сопровождаться моросью и мокрым снегом. Такой прогноз публикует ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ночью и днем первого дня наступающего года москвичей погода встретит с «ноябрьским характеров». Температура может прогреться до пяти градусов тепла, а также будет идти мокрый снег с мелким дождем.

Синоптик также ожидает, что ветер в столице может усилиться до 15-17 метров в секунду.

Роман Вильфанд добавил, что на данный момент после аномального количества осадков, погода в Москве будто отстает на два месяца и сейчас наблюдается ситуация начала ноября.

Ранее KP.RU писал, что 31 декабря ожидается плюсовая температура и небольшие осадки. На дорогах и тротуарах все также есть гололедица. Ночью температура может опуститься до нуля градусов.