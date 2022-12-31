В новогодние выходные москвичей просят сообщать о бездомных на улицах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Москвичей призывают быть внимательными во время новогодних праздников и сообщать о бездомных людях на улице. Для них всегда работают специальные учреждения, об этом рассказали в АГН «Москва» со слов директора Центра социальной адаптации имени Елены Глинки Ольги Устимовой.

Она отметила, что все на территории столицы будут круглосуточно работать пункты обогрева «Социального патруля». Его сотрудники непрерывно дежурят на улицах Москвы.

В Центре социальной адаптации имени Елены Глинки, бездомные могут получить теплую одежду и обувь, принять душ и при необходимости переночевать.

Сообщать о бездомных на улицах Москвы можно по телефону соцпатруля: 8 (499) 357-01-80, 8 (903) 720-15-08 или по единому телефону службы-112.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве продлят режим работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Также проезд станет временно бесплатным.