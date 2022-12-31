Москвичам рассказали о погоде в первый день января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На официальном сайте мэра Москвы опубликовали синоптические прогнозы на ближайшие несколько дней. Согласно данным, в новогоднюю ночь ожидается около нуля градусов и небольшие осадки. Затем, 1 января, воздух прогреется до +3-5 градусов, после чего начнетcя постепенное похолодание.

В субботу, 31 декабря, временами ожидаются небольшие осадки. Температура будет до +2 градусов. 1 января потеплеет до 3-5 градусов выше нуля. Также прогнозируют сильный ветер с порывами до 12–15 метров в секунду и гололед. Временами пройдет дождь.

В понедельник снова похолодает до нулевых значений, а вечером и вовсе ожbдается до минус двух. На дорогах образуется гололедица.

Во вторник синоптики обещают снег. Днем температура составит от -4 до +1 градуса, ночью опустится до минус пяти.

В среду, 4 января, похолодает еще сильнее — днем до минус шести градусов, ночью — до минус семи градусов. Временами также пройдет снег.

Ранее KP.RU писал, что 5 и 6 января в Москве ожидают морозы до минус 24 градусов.