Газовики Москвы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме

Газовики Москвы в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме Фото: Полина Вачнадзе

В новогодние каникулы газовики в составе комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Помимо аварийных бригад будут дежурить и сотрудники сервисной службы АО «Мосгаз».

Москвичи смогут вызвать газовиков, чтобы отремонтировать неисправное газовое оборудование или подключить газовые приборы. Сделать это можно по телефону или с помощью онлайн-заявки. Диспетчерская работает с 08:00 до 17:00 с 3 по 6 января.

Специалисты решили дарить москвичам новогоднее настроение, поэтому на вызов мастер может приехать в новогодней шапке и с подарком — фирменным календарем газового хозяйства столицы.

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го на ежедневном круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 специалистов аварийной газовой службы и диспетчеров. Звонить по номерам 104 или 112 необходимо при появлении запаха газа. Также вызвать газовиков можно по номеру единого кол-центра: +7 800 700-71-04.

Ранее KP.RU писал, что все городские службы Москвы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме, а некоторые будут дежурить круглосуточно.