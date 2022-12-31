Первые речные электросуда начнут курсировать в Москве в первой половине 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В первой половине 2023 года в Москве начнут работу два круглогодичных речных маршрута, по которым будут ходить электрические пассажирские суда. Об этом заместитель мэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов рассказал в эфире телеканала «Москва 24».

Оба маршрута планируют запустить в течение года. Москвичи смогут выбирать наиболее удобный способ ежедневного передвижения по городу. Так правительство планирует увеличить количество людей, использующих городской транспорт.

Маршруты судов интегрируют в общую транспортную инфраструктуру Москвы, они будут функционировать круглый год. Первые суда начнут работу уже в первой половине 2023 года. Тогда же запустят всю необходимую инфраструктуру — причалы и систему навигации.

Ранее KP.RU писал, что за летний сезон речной навигации 2022 года в Москве 1,8 млн человек прокатились на трамвайчиках.