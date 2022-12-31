В МЧС Москвы порекомендовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МЧС России по Москве напомнили правила безопасности при использовании бенгальских огней. Спасатели рекомендуют зажигать свечи только на открытом воздухе, особенно если дело касается цветных. Также важно их правильно утилизировать.

Москвичам напомнили, что бенгальские огни, как и любую другую пиротехнику стоит покупать только в специализированных магазинах.

Поджигать нужно дальний конец свечи, при этом держать их под небольшим углом, чтобы искры не попадали на руки.

Кроме того, не стоит давать бенгальские огни детям без присмотра за ними, а также людям в состоянии алкогольного опьянения.

После использования свечи важно правильно утилизировать: в емкости с водой.

Соблюдение этих простых правил гарантирует, что праздник не закончится печально.

Напомним, ранее KP.RU писал, что спасатели Москвы дали несколько советов, как минимизировать риски пожара в новогодние дни. Так, МЧС порекомендовало отключать новогодние гирлянды на ночь.