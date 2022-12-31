В Москве за декабрь выпало рекордное количество осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за декабрь выпало почти 130 мм осадков. Как передает ТАСС, в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова отметили, что показатель стал рекордным за всю историю метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд был установлен в 1981 году, когда выпало 117 мм осадков. В 2022 году его «побили» на 12 мм.

Погодную аномалию ученые объясняют частым прохождением над Москвой серий циклонов с обостренными атмосферными фронтами, во время которых наблюдали обильные осадки в виде снега и дождя.

Отмечается, что измерения в обсерватории МГУ ведут с 1820 года.

При этом общее количество осадков за весь 2022 год оказалось близким к среднему значению — 729 мм.

Годовые значения количества осадков в столице остаются примерно одинаковыми уже на протяжении 50 лет. 2022-ый не стал особо примечательным, так как в другие месяцы дожди могли быть минимальными — как в августе, когда выпало всего 3 мм.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в декабре, по заявлению синоптика Михаила Леуса, выпали две месячные нормы осадков.