Все службы городского хозяйства Москвы готовы к беспрерывному дежурству в новогоднюю ночь

Все службы городского хозяйства готовы к работе в новогоднюю ночь Фото: Городское хозяйство Москвы

В новогоднюю ночь в Москве будут дежурить все городские службы. Об этом сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Начиная с 31 декабря, в круглосуточном режиме работают ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал. К внештатным ситуациям готовы 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Специалисты проверили 1,8 тыс. источников энергоснабжения и три мобильные котельные. На непредвиденный случай подготовили запасы резервного топлива.

Также в новогоднюю ночь в столице будут дежурить более 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Ранее KP.RU сообщал, что в новогодние каникулы газовики в составе комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме. Причем на службу выйдут не только аварийные бригады, но и сервисные специалисты. Жители столицы смогут вызвать их, чтобы отремонтировать неисправное оборудование или подключить газовые приборы.