Дождь, гололедица и до +5 градусов ожидаются в Москве 1 января 2023 года

В городе будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-17 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 1 января, прогнозируется облачная погода и атмосферные осадки – преимущественно дождь. Местами на дорогах образуется гололедица, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В первый день 2023 года температура в столице будет плюсовой: днем столбики термометров покажут от трех до пяти градусов тепла. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, влажность – 93%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на 2 января воздух остынет до -1…+1 градуса. Дождь и гололедица сохранятся, а ветер местами усилится до 17 метров в секунду. Днем осадки не ожидаются, будет около -1…+1 градуса.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о «диких плясках погоды» в новогодние выходные. 1 января потеплеет до +5 градусов, а под Рождество ударят 20-градусные морозы.