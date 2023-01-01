Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Новым годом

Собянин поблагодарил москвичей за доверие и поддержку Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге поздравил горожан с Новым годом. Он пожелал жителям больше хороших новостей, любви, добра, здоровья, встреч с близкими и родными.

Градоначальник отметил, что столица встретила 2023 год с «созидательным трудом и добрыми делами». Он поблагодарил москвичей за доверие и поддержку.

«Спасибо за заботу, которой вы окружаете тех, кто сегодня нуждается в помощи. Спасибо за любовь к Москве и России, которые живут в сердце каждого из нас», - добавил мэр.

Собянин также пригласил горожан в украшенные парки и на площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». В то же время глава города напомнил, что не все в это время могут позволить себе отдых и развлечение. Он попросил вспомнить об участниках СВО, которые защищают суверенитет страны. Мэр пожелал бойцам удачи в выполнении долга.

Ранее KP.RU сообщал, где и как жители Москвы встретили Новый 2023 год. Они выбрали для празднования катки, парки и рестораны. Больше всего новогодних снимков горожане сделали в центре города – в ЦУМе, на Никольской улице, Кузнецком мосту, Петровке.