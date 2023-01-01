Размер соцвыплат для детей-сирот в Москвы увеличился до 14,3 тыс. рублей с 1 января 2023 года

Денежную компенсацию будут получать примерно 4 тыс. человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве с 1 января 2023 года размер социальных выплат для детей-сирот увеличился с 13 042 рублей до 14 347 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Ежемесячно денежную компенсацию выплачивают студентам колледжей и вузов, а также школьникам, которые потеряли родителей в период обучения. Ожидается, что получать эту сумму будут примерно четыре тысячи человек.

Напомним, до 16 декабря 2022 года на выплату могли рассчитывать лишь учащиеся колледжей и вузов. Однако теперь деньги отправляют и школьникам, которые остались без родителей. Сумма предназначена на покупку еды, одежды и др.

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