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НовостиПроисшествия1 января 2023 10:02

Пожарные полностью потушили открытое пламя в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы

Сейчас здесь проливают тлеющие участки и разбирают обвалившиеся конструкции
Сергей КУДРИН
Пожарные полностью потушили открытое пламя в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы, фото: ГУ МЧС Москвы

Пожарные полностью потушили открытое пламя в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы, фото: ГУ МЧС Москвы

Открытое горение в столичном ресторане «Тарас Бульба», который находится по адресу 1-й Волконский переулок, 15, ликвидировали. Сейчас пожарные проливают водой тлеющие участки и начинают разбирать обвалившиеся конструкции, кровлю здания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС Москвы, открытое пламя удалось потушить в 11:54. Информации о пострадавших пока не поступало, на момент возгорания внутри ресторана не было ни гостей, ни персонала.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба». Пламя очень быстро распространялось и за короткое время успело растянуться на площадь в 180 квадратных метров. На место происшествия выехал Тверской межрайонный прокурор, выяснение обстоятельств случившегося находится под контролем столичной прокуратуры.