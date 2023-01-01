В Москве выявили 1161 новый случай заражения COVID-19 за сутки

С начала пандемии в Москве вывили 3 301 564 случая заражения ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1283 человека, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 1 января.

Госпитализировали 81 горожанина, 1082 жителя выздоровели. Вирус унес жизни 15 человек. Всего с начала пандемии ковида в Москве выявили 3 301 564 случая заражения, 3 107 012 москвичей выздоровели, 47 492 – умерли от болезни.

В России за минувшие 24 часа зафиксировали 5083 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В новогоднюю ночь в стационары попали 470 человек, 5283 жителя вылечились, умерли 50 россиян.

Как писал KP.RU, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что коронавирус из совершенно непрогнозируемого заболевания стал вполне управляемым. Он переходит в легкие формы и движется к полному вырождению. При этом вице-мэр порекомендовала горожанам не пренебрегать необходимыми мерами защиты от вируса.