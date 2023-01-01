Кольцевая линия метро будет односторонней со 2 по 7 января

На Кольцевой линии пройдут работы по обновлению инфраструктуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском метрополитене на кольцевой линии со 2 по 7 января изменится схема движения: поезда будут ходить только в одном направлении, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, в период со 2 по 4 января составы будут курсировать только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января – по часовой стрелке. Пересадки продолжат работать. На каждом из путей пройдут работы по обновлению инфраструктуры.

«Это необходимо, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики: от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика», - пояснили в пресс-службе.

Новая система позволит восстанавливать график движения поездов в пять раз быстрее. Кроме того, составы начнут ходить еще чаще: в час пик запустят 36 пар вместо 34.

На время ограничений на коричневой ветке пассажирам рекомендуют пользоваться радиальными линиями, БКЛ, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами. Кроме того, по Садовому кольцу будет круглосуточно ходить автобус Б.

Ранее KP.RU сообщал, что для жителей Москвы и Подмосковья проезд по МСД останется бесплатным.