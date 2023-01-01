МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололедице 2 января

МЧС: 2 января москвичей ждёт сильный ветер и гололедица Фото: Евгения ГУСЕВА

Московские спасатели предупреждают жителей столицы о том, что 2 января в городе ожидаются крайне неблагоприятные погодные условия. Горожанам стоит готовиться к порывистому ветру, мокрому снегу и гололедице, о чём пишет пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Согласно прогнозам синоптиков, на которые ссылаются в МЧС, с 00:00 до 15:00 2 января в Москве ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, сопровождающиеся мокрым снегом, дождём и гололедицей. Последняя наступит из-за температуры воздуха, которая будет плавать от плюса к минусу, постоянно оставаясь в районе нулевой отметки.

В связи с этими прогнозами спасатели призывают москвичей соблюдать базовые правила поведения при неблагоприятной погоде. Водителей просят не разгоняться, выдерживать дистанцию до следующего впереди автомобиля, отказаться от резких манёвров и не парковаться под деревьями.

К пешеходам просьб меньше - обходить стороной шаткие конструкции, рекламные щиты, деревья и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 1 января ожидается +5 градусов тепла, дождь и гололёд, а ночью воздух похолодает до -1 градуса по Цельсию.