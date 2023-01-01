Более 1 млн поездок совершили в общественном транспорте Москвы в Новый год

В Москве городской транспорт работал бесплатно в новогоднюю ночь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве городской транспорт работал бесплатно в новогоднюю ночь, пассажиры совершили более одного миллиона поездок, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Наиболее востребованными видами общественного транспорта в минувшую ночь были метро и Московское центральное кольцо (820 тысяч поездок). Они работали штатно, в соответствии с запланированным графиком.

Кроме того, на наземном транспорте было свыше 200 тысяч поездок, а на Московских центральных диаметрах (МЦД) – 49,6 тысячи поездок.

В Новый год более 11 тысяч сотрудников транспортного комплекса следили за порядком в метро, наземном транспорте, МЦК, МЦД. В праздник задержали 185 человек, все они в основном хулиганы. Также с помощью видоаналитики удалось поймать 12 человек, находящихся в розыске.

В ведомстве напомнили, что все новогодние выходные в столице будет курсировать украшенный транспорт – нарядные поезда, светящиеся автобусы, электробусы и трамваи.

Ранее KP.RU сообщал, что кольцевая линия метро станет односторонней со 2 по 7 января. Составы будут поочередно ходить только в одном направлении.