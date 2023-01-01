Магическая дуэль в стиле Хогвартса попала на видео в Москве

Четыре человека зажигали петарды и стреляли ими друг в друга

В Москве компания пересмотрела «Гарри Поттера» и решила устроить магическую дуэль как в Хогвартсе. При этом в ход пошли не волшебные палочки, а петарды. Опасную «битву» успели заснять очевидцы, видео разлетелось по социальным сетям.

Все произошло в районе Некрасовка в новогоднюю ночь. На опубликованных кадрах видно, как четыре человека зажигают петарды и на расстоянии в несколько метров стреляют ими друг в друга. Дуэль жители столицы устроили прямо во дворе жилого дома.

Горожане иронично отреагировали на магическое состязание. «Новый фильм Гарри Поттер битва за Некрасовку», «Ученики Хогвартса на каникулах», «Слизерин победит!!», - написали они.

Ранее KP.RU сообщал, что в новогоднюю ночь пожар произошел в Гурьевском проезде: на балкон жилого дома залетела петарда. Пламя не успело охватить квартиру, на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Никто не пострадал.