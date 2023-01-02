Овчинский: московский завод косметики увеличил объемы производства почти в два раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Производитель косметических средств «Гельтек», который базируется в Москве, за девять месяцев 2022 года в 1,7 раз увеличил производство, если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Статистикой поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В частности, компания «Гельтек» с января по сентябрь 2022 года выпустила в 1,7 раза больше косметики по сравнению с таким же периодом 2021 года. На предприятии произвели свыше 270 миллионов единиц продукции, – рассказал Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента также сообщил, что в столице более 30 компаний, заняты производством косметических средств. Предприятия выпускают уходовую и декоративную косметику, гигиенические средства и парфюмерию — для детей и взрослых. Причем не все заводы молодые. Есть компании с вековой истории. При этом они также модернизируют свои площадки, дорабатывают ассортимент и достойно замещают зарубежную продукцию, покинувшую российский рынок.

«Гельтек» с 1994 года работает на в Москве. Выпускает кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты, маски. Производитель поставляет косметику во все регионы страны. Наиболее высокий спрос потребителей компания отмечает на свои антивозрастные и пептидные сыворотки, очищающие средства и косметику, защищающую от ультрафиолетового излучения.

— Для российских производителей косметики 2022 год – время и сложностей, и огромных возможностей. Несмотря на то, что санкции сильно ударили по поставкам сырья для косметики, в этом году мы поставили ряд амбициозных задач. Значительную часть целей удалось достичь, что-то находится уже на финальном этапе, а что-то будет реализовано в первом полугодии 2023-го, – говорит директор по развитию косметического бренда «Гельтек» Елена Пастухова.

Москва оказывает производственным предприятиям меры финансовой и нефинансовой поддержки. Ряд заводов косметической продукции в столице получили статус промышленного комплекса. С ним можно рассчитывать на налоговые льготы (региональная часть налога на прибыль для них 13,5%, а не 17%, земельный налог снижен на 80%), а сэкономленные средства направить на развитие.