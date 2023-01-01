Морозы до -27 градусов могут прийти в Московский регион в первую неделю 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно последним прогнозам синоптиков, похолодание в Москве и Московской области будет не просто резким, а ещё и крайне жестоким, особенно по сравнению с предыдущими падениями температуры. 7 января в регионе ожидается до -27 градусов мороза, о чём сообщают на сайте Гидрометцентра России.

Тёплое начало года с температурой воздуха выше нуля всего за три дня сменится по-настоящему северными морозами. Если 1-2 января 2023 года средняя температура воздуха в Москве и Подмосковье будет потихоньку снижаться с +5 до +1...-1 градуса, то уже 5 января жителей региона ожидает -8 градусов мороза.

Начиная же с 6 января, температура резко упадёт до -14...-19 градусов днём и до -10 градусов ночью. Ожидается сильный ветер с метелью. 7 же января, в Рождество, жителей Москвы и Подмосковья ждёт настоящее испытание - ветер хоть и утихнет, но температура воздуха опустится до -21...-26 градусов днём, и до -22...-27 градусов ночью.

Ранее KP.RU сообщал о том, что синоптики уже начали сходиться в прогнозах о том, что Москву ждёт крайне морозное Рождество.