Новый год на улицах Москвы встретили около 625 тысяч туристов и горожан Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшую новогоднюю ночь, с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года, в Москве работали более 70 площадок с фестивалями, ярмарками и другими праздничными мероприятиями, которые посетили больше 625 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичную администрацию.

Праздничные площадки работали в новогоднюю ночь в локациях фестиваля «Путешествие в Рождество», парках «Зарядье», Горького и многих других. При этом главной темой всех мероприятий были и остаются добрые дела и благотворительность.

Во всех местах массовых гуляний туристов и жителей Москвы работали и продолжают работать волонтёрские группы в рамках акции «Москва помогает». Они собирают тёплую одежду, полезные вещи, продукты, угощения и подарки для военнослужащих, выполняющих задачи СВО, а также для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, лишившихся родителей и других нуждающихся.

Ранее KP.RU сообщал о том, какая программа мероприятий ждёт москвичей в парках города со 2 по 8 января 2023 года.