Писатель-москвовед Гнилорыбов посоветовал лучшие места для прогулок по новогодней Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что центр Москвы богато украшается новогодними декорациями и в городе создаётся множество мест для интересного времяпровождения, погулять стоит в праздничные дни и в других локациях. В каких - рассказывает москвовед Павел Гнилорыбов в беседе с «Мослентой».

Прежде всего Гнилорыбов советует посетить московские парки и погулять по ним в вечернее время. Например Филёвский парк, с его роскошной набережной, или Нескучный сад, с его старинными мостами и закоулками. Ещё можно пройтись по Сокольникам и покормить белок - хороший вариант для любителей животных.

Гнилорыбов также рекомендует обратить внимание на Царицыно, Коломенское и Кусково. Последнее, по словам историка, особенно интересно из-за законченной реставрации Грота.

Помимо же самой Москвы, москвовед посоветовал погулять и по ближайшему Подмосковью. На новогодних праздниках многие смогут отлично провести время, посетив парки Малевича и «Раздолье» в Одинцовском округе, старинные города Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад, Зарайск и Коломну, а любителям музеев стоит отправиться в Новый Иерусалим.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в подмосковном парке Малевича открылась настоящая рождественская ярмарка, которая будет работать вплоть до 8 января.