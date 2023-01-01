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НовостиПроисшествия1 января 2023 17:03

Охранник супермаркета на Никольской улице в Москве избил Деда Мороза

Сотрудники магазина что-то не поделил с парнями в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
Сергей КУДРИН
Охранник одного из супермаркетов на Никольской улице в Москве избил Деда Мороза

Охранник одного из супермаркетов на Никольской улице в Москве избил Деда Мороза

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стычка между охранником одного из супермаркетов на Никольской улице в Москве, другими сотрудниками этого магазина и двумя молодыми людьми в костюмах Деда Мороза и Снегурочки закончилась дракой, после которой костюмированного волшебника буквально выкинули на улицу. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Двое молодых людей, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, зашли в супермаркет на Никольской улице, и сразу привлекли внимание охранника и других сотрудников магазина. Между ними вспыхнула перепалка, в ходе которой охранник несколько раз ударил мужчину в костюме Деда Мороза, в том числе по голове.

После атаки охранника парень в костюме Снегурочки вышел на улицу, за ним пошёл и Дед Мороз, однако забыл в магазине упавшие после ударов вещи и попытался их забрать. Их ему вручила сотрудница магазина, которая так толкнула молодого человека, что тот упал с лестницы.

Случайная прохожая засняла на камеру конфликт в супермаркете, а затем передала журналистам сделанную запись. Причины инцидента неизвестны.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве несколько людей решили устроить поединок на петардах, который попал на видео одного из очевидцев.