Гололедица и до +1 градуса ожидаются в Москве 2 января 2023 года

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 2 января, прогнозируется переменная облачность, местами сильная гололедица. Осадки не ожидаются. Днем столбики термометров покажут около -1…+1 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, влажность – 85%. В столице будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, к вечеру порывы стихнут до 2-7 метров в секунду, а воздух остынет до -5…-3 градусов. В ночь на вторник воздух остынет до -5…-3 градусов, гололедица сохранится. В городе возможны умеренные атмосферные осадки.

Днем 3 января в столице вновь ожидается плюсовая погода – около 0…+2 градусов. Ветер южной четверти 5-10 метров секунду, временами 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что морозы до -27 градусов ожидаются в Московский регион в первую неделю 2023 года. Температура воздуха начнет падать с 5 января, аномальные холода придут к Рождеству.