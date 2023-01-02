Около 70 тысяч человек встретили Новый год в метро Москвы

Новый 2023 год около 70 тыс. человек встретили в московском метро Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене Новый 2023 год встретили около 70 тысяч пассажиров. Специально для них в вагонах поездов транслировали новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Праздничную речь главы государства жители также слышали на эскалаторах, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Начальник ведомства Максим Ликсутов подчеркнул, что на время новогодних выходных сотрудники транспортного комплекса еще внимательнее следят за безопасностью и комфортом поездок.

« Иногда пассажиры застают Новый год прямо в городском транспорте. 2023 год около 70 тыс. человек встретили в московском метро, посмотрели и послушали прямую трансляцию новогоднего обращения Президента России В. В. Путина», - уточнил он.

Ранее KP.RU сообщал, что более миллиона поездок совершили в общественном транспорте Москвы в Новый год. Чаще всего пассажиры пользовались метро и Московской кольцевой линией (МЦК).