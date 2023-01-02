Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 5:56

Около 70 тысяч человек встретили Новый год в метро Москвы

Пассажиры увидели и послушали новогоднее обращение президента РФ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Новый 2023 год около 70 тыс. человек встретили в московском метро

Новый 2023 год около 70 тыс. человек встретили в московском метро

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене Новый 2023 год встретили около 70 тысяч пассажиров. Специально для них в вагонах поездов транслировали новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Праздничную речь главы государства жители также слышали на эскалаторах, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Начальник ведомства Максим Ликсутов подчеркнул, что на время новогодних выходных сотрудники транспортного комплекса еще внимательнее следят за безопасностью и комфортом поездок.

« Иногда пассажиры застают Новый год прямо в городском транспорте. 2023 год около 70 тыс. человек встретили в московском метро, посмотрели и послушали прямую трансляцию новогоднего обращения Президента России В. В. Путина», - уточнил он.

Ранее KP.RU сообщал, что более миллиона поездок совершили в общественном транспорте Москвы в Новый год. Чаще всего пассажиры пользовались метро и Московской кольцевой линией (МЦК).