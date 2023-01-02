Аномально высокие температуры: Ночь с 1 на 2 января стала самой теплой в Москве за последние 16 лет

В полночь 2 января температура воздуха в Москве повысилась до +6,2 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью 2 января в Москве зафиксировали аномально высокие температуры: в полночь на главной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +6,2 градуса. Обновился температурный рекорд 2007 года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

По словам метеоролога, в час ночи столбики термометров показывали +5,7 градуса, а в два часа ночи - +4,1 градуса.

«Все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января, составлявший +3,6° и принадлежавший 2007 году», - уточнил он. Лишь в три часа ночи температура упала ниже предыдущего максимального показателя для этого дня.

Леус добавил, что с начала Нового 2023 года в столице второй день подряд регистрируют температурные рекорды.

Как писал KP.RU, 1 января в столицу пришло тепло полувековой давности, был побит рекорд 1973 года.