Акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве с 2 января 2023 года

В Москве с 2 января стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев Фото М. Денисова. Mos.ru

В Москве с 2 января стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот». Порядка 600 пунктов приема открылись во всех административных округах города. Они будут работать до 26 февраля, сообщает KP.RU.

Главная задача акции – привлечение внимания москвичей к программе раздельного сбора мусора. Жители столицы могут сдать на утилизацию елки, сосны и пихты без игрушек, гирлянд и мишуры. Деревья принимают бесплатно. Елки отвозят в пункты переработки, где делают из них щепу.

В прошлом году горожане сдали на переработку около 49 тысяч хвойных деревьев. Чаще всего ели и сосны относили в специальные пункты собора жители ЦАО (16%) и СВАО (13%). В тройку также вошли ВАО, ЮАО и ЮВАО, у них по 12% голосов.

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