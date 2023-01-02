Рождественская почта работает на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве

На фестивале «Путешествие в Рождество» юные жители столицы могут отправить письмо Деду Морозу. Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В Москве на фестивале «Путешествие в Рождество» юные жители столицы могут отправить письмо Деду Морозу. Праздничное шале «Рождественская почта» на Манежной площади будет работать до 8 января, сообщили на сайте мэрии города.

В будние дни украшенный павильон открыт с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздники – с 11:00 до 22:00. Там можно встретить зимнего волшебника и его помощников – Снеговика, мальчика Новый год и Шуршика. Маленькие посетители почты смогут сделать открытку своими руками или оформить письмо всего за 15 минут.

Кроме того, на переходе от Манежной площади к площади Революции находится павильон проекта «Москва помогает». Каждый день с 10:00 до 19:00 горожане могут передать новогодние подарки жителям новых территорий РФ и участникам военной спецоперации.

Ранее KP.RU сообщал, что акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот» пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля. В городе открылось 600 пунктов приема в каждом округе.