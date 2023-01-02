Свыше 1,6 млн раз посетили портал «Узнай Москву» в 2022 году

Портал «Узнай Москву» в прошлом году посетили более 1,6 миллиона раз Фото: REUTERS

Портал «Узнай Москву» в прошлом году посетили более 1,6 миллиона раз. Одним из самых популярных стал раздел «Маршруты», на котором собрано 240 варианта прогулок по столице, сообщили на сайте mos.ru.

Чаще всего сервисом пользовались москвичи, туристы из Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей, а также путешественники из Татарстана и Краснодарского края.

В 2022 году в приложении появилось более 40 новых прогулочных маршрутов. В онлайн-путеводители загружены снимки зданий, улиц, памятников и описанием к ним. Наиболее востребованным их них стал прогулочный маршрут «Огни новогодней Москвы», который посмотрели 11 тысяч раз. На второй строчке расположился маршрут – «Москва в Смутное время», а тройку замкнула экскурсия «По бывшему Белому городу». Кроме того, интерес вызывал маршрут по древнейшему району города – Зарядье.

Ранее KP.RU сообщал, что Новый год на улицах Москвы встретили около 625 тысяч туристов и горожан. В этот день работали 70 площадок с праздничными мероприятиями.