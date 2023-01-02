Появилось видео с места столкновения семи автомобилей в Шмитовском проезде в Москве

Участниками ДТП стали восемь автомобилей

Появилось видео с места крупной аварии в Шмитовском проезде в районе дома 34 в Москве. Участниками ДТП стали семь автомобилей, в частности два грузовика и две машины такси, сообщает корреспондент KP.RU.

На представленных кадрах видно, что капот нескольких автомобилей сильно покорежило. Движение на участке не затруднено, занята одна полоса. На месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что по данным ТАСС восемь автомобилей столкнулись на севере столицы днем 2 января. По предварительной информации один человек пострадал.

Еще одна авария произошла утром 2 января на 89-м км МКАД. Грузовой автомобиль протаранил стоящую на трассе машину, от удара автомобиль отлетел к обочине. Информация о пострадавших не поступала. Движение было осложнено.