Москвичи всё чаще выбирают нестандартные места для регистрации брака Фото: Управление ЗАГС Москвы

Каждый четвёртый брак, заключённый в Москве в 2022 году, был зарегистрирован не в ЗАГСах, а на выездных площадках с необычными, красивыми видами, заодно отлично подходящими для фотосессий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Согласно статистике бракосочетаний, популярность выездных площадок выросла за последний год на 40 %. Расписываться и обмениваться кольцами в зданиях ЗАГСов, часто представляющих собой просто отремонтированные первые этажи пятиэтажек, становится всё менее и менее востребовано.

Выездные площадки дают возможность парам зарегистрировать свои отношения в необычном антураже: в старинных русских усадьбах, на спортивных стадионах, в живописных парках или даже на станциях метрополитена. Видя потребность москвичей в чём-то более прекрасном, нежели просто отделение ЗАГСа, власти столицы приняли решение отказаться от регистрации браков в таких маленьких отделениях, оставив только помпезные дворцы бракосочетания и выездные площадки.

Как отметили в администрации Москвы, в 2023 году развитие этой практики продолжится. Браки можно будет заключить, например, на колесе обозрения, а доступный пул времени расширят до ежедневного, ведь пока что договориться о бракосочетании на выездной площадке можно только на пятницу или субботу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в 2023 году москвичи смогут также заключить брак на главном катке страны - на ВДНХ, катаясь на коньках.