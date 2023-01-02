Житель Москвы попытался отсудить потраченные на девушку деньги после расставания Фото: Артем КИЛЬКИН

Не всегда романтические отношения заканчиваются полюбовно, и житель Москвы доказал это, решив через суд вернуть все деньги, которые потратил на свою бывшую девушку в период, пока они встречались. Об этом пишет издание РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Бутырского суда столицы.

Молодой человек встречался с девушкой около года, и за это время оплачивал походы в рестораны, такси, заправку автомобиля возлюбленной и многое другое. Когда же пара рассталась, москвич подал иск в суд, заявив о том что все деньги, которые он переводил даме, были "в долг", и теперь она должна их вернуть. Он также привёл свидетельницу, заявившую, что она, якобы, слышала как мужчина просил у девушки вернуть одолженные деньги.

Чтобы защититься от претензий со стороны бывшего, девушке пришлось нотариально заверить скриншоты их переписки за время отношений. Она заявила, что все средства переводились добровольно. Она не просила у него материальной поддержки, и никакого договора или долговой расписки бойфренд ей не предлагал.

Суд рассмотрел точки зрения и истца, и ответчика, и в итоге пришёл к выводу что права тут девушка - никаких документов, подтверждающих выдачу денег в долг, у мужчины не было, а его бывшая девушка показала достаточно убедительные доказательства того, что деньги перечислялись на безвозмездной основе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве были задержаны двое участников преступной группы, занимавшиеся инсценировками ДТП, и незаконно получавшими на этом компенсационные выплаты.