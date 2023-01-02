Бесплатные планы автомобильных путешествий из Москвы опубликовали в сервисе Russpass Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для тех, кому надоело сидеть дома в новогодние каникулы, и хочется отправиться в маленькое путешествие на личном автомобиле, в сервисе Russpass появились пять заготовленных маршрутов с отправлением из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Заготовленные маршруты - это заранее продуманный специалистами путь, включающий в себя посещение интересных мест, подбор кафе по пути, чтобы перекусить, гостиниц для ночёвки, заправок и даже музыки, которую будет приятно послушать в дороге для атмосферы. Каждый путь расписан с максимальной детализацией, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий маршрут.

Например, есть маршрут для любителей активного отдыха, в который включено посещение горнолыжных трасс, этнопарка, мест где можно покататься на собачьих упряжках, и всё это в Подмосковье, недалеко от столицы. Маршрут рассчитан на два дня, и помимо вышеперечисленного предлагает посещение ещё множества разных интересных мест, которые смогут подарить путешественникам много положительных эмоций.

С полным списком бесплатных маршрутов можно ознакомиться на сайте russpass.ru. Достаточно просто выбрать интересующий вас путь, скачать и следовать ему.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве услуга заготовленных маршрутов пользуется большой популярностью у туристов, которые заходили на портал «Узнай Москву» более 1,6 млн раз.