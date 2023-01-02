В Москве выявили 751 новый случай заражения COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 3 302 315 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 751новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1161 человека, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 2 января.

В стационары попали 105 горожан, 1067 пациентов выздоровели. Вирус унес жизни 15 москвичей. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 3 302 315 человек, 3 108 079 из них вылечились после болезни, 47 504 – умерли.

В России выявили 3884 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась для 379 жителей страны, вылечились 4489 человек. Умерли 43 россиянина с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Ранее KP.RU сообщал, что еще 113 жителей Московской области выздоровели после COVID-19. За минувшие сутки в регионе заболели ковидом 86 человек, семь из них госпитализировали. Двое человек умерли.