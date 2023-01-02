Электробусы Москвы перевезли более 117 миллионов пассажиров в 2022 году

В Москве 1050 электробусов, 13 из них запустили в 2022 году Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве в 2022 году электробусы перевезли более 117 миллионов пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Инновационный транспорт позволяет снизить выбросы углекислого газа на 5,2 тыс. тонны в год. Сейчас в городе курсируют 1050 электробусов, 13 из них запустили в прошлом году. Они перевозят свыше 430 тысяч пассажиров в сутки. Больше всего экомаршрутов располагается в СВАО – 32, в ЦАО – 22 и в ЗАО – 17.

«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы развиваем экологически чистый транспорт — открываем новые электробусные парки, закупаем самые современные электробусы российского производства», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2023 году в столичном метро откроют 14 станций, девять из них – на Большой кольцевой линии (БКЛ). Также продолжится строительство двух новых радиусов – Рублево-Архангельской и Троицкой линий.