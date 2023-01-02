Главный каток Москвы на ВДНХ начал продавать билеты на ночные сеансы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный каток Москвы, тот самый, что раскинулся на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), начал продавать билеты не только на дневные и вечерние, но и на ночные сеансы. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Самый большой каток столицы приглашает москвичей и туристов покататься на коньках в ночное время, что можно будет сделать благодаря новым сеансам. Начало ночных сеансов назначено на 23:30, а конец - на 02:00. Всего таких сеансов будет три - в ночь с 7 на 8 января, с 27 на 28 января, и с 14 на 15 февраля.

Для гостей ночью будет работать один павильон проката, под первым номером, чтобы все желающие могли прокатиться и полюбоваться ночным городом, праздничными декорациями, иллюминацией, а если повезёт - и звёздным небом.

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