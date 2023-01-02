«Желтый» уровень из-за гололедицы продлили в Московском регионе до полудня 4 января

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного гололеда продлили в Москве и Подмосковье до среды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного гололеда продлили в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до 12:00 4 января, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 12 ч. 04 января. Гололедица», - сказано в сообщении.

Кроме того, до 18:00 2 января в столице действует «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы достигают 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение объявили и в области, но до 21:00 2 января.

Ранее KP.RU сообщал, что морозы до -27 градусов могут прийти в столичный регион в первую неделю 2023 года. Похолодание начнется с 5 января, оно будет сопровождаться сильными метелями и порывистым ветром. Самые низкие температуры ожидаются в Рождество, 7 января.