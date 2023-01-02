Более 30 тысяч школьников и студентов из Москвы поучаствовали в проекте «Учебный день в музее»

Проект «Учебный день в музее» был создан в 2017 году. Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

В Москве в первом полугодии 2022/2023 учебного года участниками проекта «Учебный день в музее» стали более 30 тысяч человек из 200 образовательных учреждений. Это студенты колледжей и школьники 2-11 классов, сообщили на сайте мэрии города.

Ребята изучали обычные предметы в столичных музеях, например, в Музейно-выставочном комплексе истории государственной службы, Государственном музее спорта, центре «Космонавтика и авиации» на ВДНХ, В музее-усадьбе «Кусково» и др.

Всего к проекту присоединились 30 площадок. Уроки включают в себя базовые и углубленные задания. Так, в Дарвинском музее и Московском зоопарке организуют занятия по окружающему миру и биологии, а также по математике, русскому языку и литературе. Уроки французского, английского и немецкого дают в Доме-музее Марины Цветаевой.

Школьники и студенты также могут попасть на занятия онлайн. Из 185 уроков 114 подходят для обучения дистанционно: в этом помогают виртуальные экспозиции учреждений культуры.

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