Эксперт назвал четыре причины снижения цен на аренду квартир в Москве Фото: Павел МАРТИНЧИК

В настоящее время, в начале января 2023 года, цены на аренду недвижимости в Москве значительно упали, по сравнению с той же осенью 2022 года. Почему сейчас арендодатели готовы идти на уступки - рассказала KP.RU риэлтор Зоя Вебэр.

Причин такого поведения владельцев квартир, которые сдаются в аренду, четыре. Первая - это так называемый «мёртвый» сезон. Перед Новым годом, и какое-то время после него, рынок недвижимости всегда находится в стагнации, потому что людям не до съёма жилья, всё уже оплачено и арендовано заранее.

Вторая причина удешевления аренды квартир в Москве - отъезд многих арендодателей из столицы в регионы, из-за санкций. Эти люди потеряли стабильный доход из-за отъезда сотрудников иностранных фирм, и были вынуждены вернуться в родные края.

Третья причина - отъезд большого количества людей за границу из-за объявлявшейся в 2022 году частичной мобилизации. Многие из уехавших людей не имели собственных квартир, поэтому снимали жильё. Без них освободился целый кластер жилья в городе.

Есть и четвёртое обстоятельство - нежелание арендодателей из Москвы сдавать квартиры приезжим из азиатских стран, которые в столице формируют основной спрос на съёмную недвижимость.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 1 января 2023 года повысилась стоимость жилищных услуг. Соцнайм подорожал более чем на 20 %, а капитальный ремонт - на 15 %.