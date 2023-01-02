Мужчина в костюме Деда Мороза избил прохожего в Москве за отказ прочесть стишок Фото: Артем КИЛЬКИН

Абсурдная ситуация произошла днём 1 января в Москве, на Рождественской улице. Там мужчина в костюме Деда Мороза подошёл к прохожему и попросил его рассказать стихотворение. Тот отказался, и «волшебник» напал на него. Об этом сообщают «Известия».

Дед Мороз набросился на отказавшегося читать стихотворение мужчину, и избил его своим посохом, а потом ещё и черенком от лопаты. После чего агрессор забрал у пострадавшего смартфон и выбросил его в сугроб.

Пострадавший от нежелания рассказывать стишок мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, множеством гематом и сотрясением. Правоохранительные органы Москвы уже назначили проверку по этому случаю.

Ранее KP.RU сообщал о другом неприятном инциденте с участием Деда Мороза в Москве, однако тогда пострадавшим оказался сам «волшебник». Он, вместе с другом в костюме Снегурочки, зашёл в супермаркет и получил по лицу от охранника, а потом и вовсе был спущен с лестницы.