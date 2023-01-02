Полицейские дали москвичам советы по сохранности денег на банковских картах Фото: Александр ГЛУЗ

Московские полицейские распространили информацию о том, как гражданам следует обращаться с банковскими картами, чтобы не лишиться денег и не попасться на мошенников. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

Самое важное, что нужно сделать в первую очередь, это подключить мобильный банк и СМС-оповещения. Первое позволит вам удалённо осуществлять большую часть операций со своей картой и деньгами, которые лежат на счету, а второе - не даст мошенникам незаметно от вас провернуть какие либо махинации. Также правоохранители советуют использовать для работы с картами отдельный гаджет, по которому вы никогда не будете разговаривать или пользоваться соцсетями, сёрфить сайты и так далее.

Базовое правило безопасности в интернете - не указывать на сайтах в качестве контактного номера мобильный телефон, который привязан к вашему банковскому счёту. Также не стоит хранить пароли и данные карт на своём устройстве, так как их легко узнать в случае взлома гаджета.

Помимо ограничения круга операций и установления лимита на перевод с мобильного устройства, полицейские советуют обратить внимание и на банкоматы. Перед тем как вставлять в них карту - стоит проверить отсутствие посторонних предметов в картоприёмнике, целостность банкомата и его клавиатуры, и прикрывать ладонью процесс ввода ПИН-кода.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мошенники смогли обмануть 83-летнюю москвичку, и убедили её снять со счетов 300 тыс. рублей и передать деньги аферистам.