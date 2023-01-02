Жительница Москвы подменила украшения в курьерской службе на 600 тысяч рублей

Жительница Москвы подменила украшений в курьерской службе на 600 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клиентка одной из служб доставки товаров в Москве умудрилась подменить дорогостоящие украшения, украв тем самым ценностей на более чем 600 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Схема у злоумышленницы была незамысловатая - она заказывала украшения через онлайн-магазин, курьер доставлял ей выбранные драгоценности, после чего дама уходила на примерку и подменяла украшения на очень похожие, но не имеющие никакой ценности. Затем она возвращала подменённые товары курьеру.

Таким образом аферистка смогла украсть драгоценностей на более чем полмиллиона рублей. При этом раньше женщина не была замечена в каких-либо криминальных сводках, и числится как добропорядочная. Возбуждено уголовное дело, назначена проверка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве рецидивист обокрал двух покупателей в супермаркетах, стянув их сумки из продуктовых тележек. Преступление попало на камеры видеонаблюдения в магазинах.