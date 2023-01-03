Тишковец: температура до +2 градусов и смешанные осадки ожидаются в Москве 3 января

Температура выше нуля и смешанные осадки ожидаются в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 3 января. По прогнозам синоптика, сегодня после обеда ожидается плюсовая температура. Временами в регионе будут выпадать осадки в виде дождя и снега, возможен ледяной дождь.

Сейчас в столице наблюдают снегопад, видимость снижена до одного км. Снег прекратится около 12 часов дня, его сменят смешанные осадки.

Как отметил Евгений Тишковец, за время снегопада при минусовой температуре снежный покров подрастет с 23 до 26-29 см. После 12:00 в Москве потеплеет до нуля градусов и выше, снег станет липкий, сугробы начнут медленно сдуваться.

На сайте «Метеоновости» сообщается, что погоду в Московском регионе 3 января будет определять очередной атлантический циклон, насыщенный густыми полями облачности и океаническим теплом. Местами образуются гололед и гололедица.

В столице облачно. Температура воздуха днем составит от нуля до +2, по области — до трех градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление сильно снизится и составит 736 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что, по прогнозам синоптиков, оттепель в Москве сменится морозами. На Рождество в столице ждут до минус 30.